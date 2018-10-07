7 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.
«Нам не всегда везло на лидеров. Спасибо судьбе, что у России он есть», - написал Собянин в своем блоге, пожелав президенту здоровья, а стране - удачи.
Путину 7 октября исполняется 66 лет.
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