7 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.



«Нам не всегда везло на лидеров. Спасибо судьбе, что у России он есть», - написал Собянин в своем блоге, пожелав президенту здоровья, а стране - удачи.



Путину 7 октября исполняется 66 лет.