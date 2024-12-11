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Общество     12.12.2024 09:42

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем российской Конституции

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Теги:  Конституция  День Конституции  Москва  столица  мэр  Собянин  поздравление  лучший город земли  власть  эффективность 

12 декабря — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем Конституции Российской Федерации. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

«Основной закон, принятый в 1993 году, заложил прочный фундамент развития нашей страны на новом историческом этапе. Мы стараемся сделать Москву лучшим городом Земли. С лучшими здравоохранением, образованием, транспортом, городской средой, экологией, экономикой. Основой достижения этих целей служат гарантии и нормы, закрепленные в Конституции. Желаю вам, дорогие москвичи, крепкого здоровья, благополучия и успехов в реализации планов и замыслов», – говорится в поздравлении мэра.

Накануне Президент РФ Владимир Путин на международной конференции AI Journey назвал российскую столицу одним из лучших мегаполисов мира, «есть что показать».

Конституция Российской Федерации – высший нормативный правовой акт страны, который определяет смысл и содержание других законов. День Конституции отмечается в России 12 декабря. В этот день в 1993 году Конституция была принята всенародным голосованием.

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Теги: 
Конституция  День Конституции  Москва  столица  мэр  Собянин  поздравление  лучший город земли  власть  эффективность 

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