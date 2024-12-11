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13.12.2024, 08:07
Звание Героя России присвоено военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному
13 декабря — Mossovetinfo.ru — Звание Героя России присвоено военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному. Влад...
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12.12.2024, 09:42
Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем российской Конституции
12 декабря — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем Конституции Российской Фе...
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Общество
11.12.2024, 21:52
«Зима в Москве»: начали работать открытые катки с искусственным льдом
11 декабря — Mossovetinfo.ru — 111 открытых районных катков с искусственным льдом начали работать в столице. Об этом с...