17 апреля. Mossovetinfo.ru – Шествие «Бессмертного полка» 9 мая пройдет в онлайн-формате, сообщила координатор движения «Бессмертный полк» в Перми Анна Отмахова на своей станице в Facebook.



Для участия в акции нужно сделать фото своей семьи, с портретом ветерана или выложить ролик с рассказом о ветеране и разместить их в социальных сетях Вконтакте, Facebook или Instagram с хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020. Пост автоматически попадет moypolk.ru где в разделе #Бессмертныйполкдома, где 9 мая будет проходить онлайн-шествие из всех российских регионов и зарубежных стран.



Президент России Владимир Путин 16 апреля поручил отложить проведение всех массовых мероприятий, посвященных Дню Победы, в связи с распространением коронавируса.