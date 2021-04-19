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Общество     19.04.2021 16:56

Шествие «Бессмертного полка» могут провести 24 июня

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Теги:  Бессмертный полк  дата 

19 апреля. Mossovetinfo.ru — Шествие «Бессмертного полка» в 2021 году может пройти 24 июня, если позволит эпидемиологическая обстановка, сообщила на пресс-конференции сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева.

По словам Цунаевой, нынешние требования Роспотребнадзора не позволяют провести обычное уличное шествие, поэтому 9 мая шествие пройдет в онлайн-формате. В прошлом году трансляция шла несколько дней из-за большого количества заявок. В этом году подход будет изменен. Каждый регион получит свой поток трансляции, все трансляции пройдут в 1 день, 9 мая.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что формат проведения «Бессмертного полка» будет зависеть от ситуации с коронавирусом и решений санитарных врачей

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Теги: 
Бессмертный полк  дата 

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