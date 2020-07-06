Другие материалы
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Общество
06.07.2020, 18:54
Школьника с ОВЗ заставили снять слуховой аппарат на ЕГЭ в Москве
6 июля. Mossovetinfo.ru – Школьника с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) заставили снять слуховой аппарат на ЕГЭ в Москве. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва». Инцидент пр...
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Общество
06.07.2020, 12:18
Псковскую журналистку Прокопьеву оштрафовали на 500 000 руб. по делу об оправдании терроризма
6 июля. Mossovetinfo.ru – Второй западный окружной военный суд признал псковскую журналистку Светлану Прокопьеву виновной в оправдании терроризма и приговорил ее к штрафу в 500 тысяч рублей. ...
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Общество
06.07.2020, 09:10
Погода на неделе с 6 по 12 июля в Москве: жара сменится похолоданием
6 июля. Mossovetinfo.ru – Жаркая погода в первой половине недели к концу недели сменится в Москве похолоданием, сообщает центр погоды «Фобос». По прогнозам синоптиков, в первой половине неде...