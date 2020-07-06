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Общество     06.07.2020 18:54

Школьника с ОВЗ заставили снять слуховой аппарат на ЕГЭ в Москве

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Теги:  ЕГЭ  дети 

6 июля. Mossovetinfo.ru – Школьника с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) заставили снять слуховой аппарат на ЕГЭ в Москве. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Инцидент произошел в 875-й школе в Тропарево-Никулино во время экзамена по русскому языку. Необходимую справку в поликлинике ребенок получить не сумел из-за ситуации с коронавирусом. При этом мама школьника отметила, что его одноклассницу заставили снять кохлеарные имплантаты, несмотря на то, что у нее имелись необходимые документы, из-за чего девочка перенервничала.

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что подключится к этой истории и проверит данную информацию. Комментариев департамента образования на данный момент нет.


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Теги: 
ЕГЭ  дети 

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