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Общество     27.01.2021 12:55

Школьников, задержанных на акции в Москве 23 января, могут поставить на внутришкольный учет - власти

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Теги:  акции протеста  дети  школы  департамент образования  учет 

27 января. Mossovetinfo.ru – Московские школьники, которые принимали участие в несанкционированной акции в субботу, 23 января, и совершили административные правонарушения, могут быть поставлены на внутришкольный учет, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный департамент образования.

При этом, в департаменте отметили, что не располагают данными о количестве школьников, совершивших административные правонарушения в ходе акции 23 января. Этот вопрос находится в компетенции правоохранительных органов. Однако, о каждом случае такого правонарушения правоохранители направляют информацию в школу. После получения информации такие ученики ставятся на внутришкольный учет, с ними организуется индивидуальная профилактическая работа.

В субботу, 23 января, в Москве и ряде других городов России прошли акции оппозиции в поддержку Алексея Навального. В ходе акций было задержано до 3435 человек.

По данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой на акциях было задержано около 300 несовершеннолетних, из них около 70 - в Москве. Московский детский омбудсмен Ольга Ярославская сообщила, что все задержанные подростки были отпущены домой после того, как за ними приехали родители, медицинская помощь никому из них не понадобилась.

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Теги: 
акции протеста  дети  школы  департамент образования  учет 

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