31 мая. Mossovetinfo.ru – Штормовое предупреждение в Москве продлили до вечера четверга, 31 мая. Об этом сообщили в метеобюро. До 21:00 ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.
В среду из-за сильного ветра в Москве упало несколько деревьев. Сообщалось о нескольких пострадавших. В департаменте здравоохранения отметили, что их жизни ничего не угрожает.
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