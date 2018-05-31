31 мая. Mossovetinfo.ru – Штормовое предупреждение в Москве продлили до вечера четверга, 31 мая. Об этом сообщили в метеобюро. До 21:00 ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.



В среду из-за сильного ветра в Москве упало несколько деревьев. Сообщалось о нескольких пострадавших. В департаменте здравоохранения отметили, что их жизни ничего не угрожает.