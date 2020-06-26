26 июня. Mossovetinfo.ru – В субботу и воскресенье, 27 и 28 июня, в Москве погода будет меняться от сильной жары к комфортной температуре, сообщает центр погоды «Фобос».



Если в субботу ожидается жаркая погода и воздух прогреется до +28…+30°, то в воскресенье станет прохладнее, температура не поднимется выше +25°.



При этом, в субботу ожидается ясная и солнечная погода, в воскресенье появится облачность, ожидаются грозовые дожди, местами сильные.