26 июня. Mossovetinfo.ru – В субботу и воскресенье, 27 и 28 июня, в Москве погода будет меняться от сильной жары к комфортной температуре, сообщает центр погоды «Фобос».
Если в субботу ожидается жаркая погода и воздух прогреется до +28…+30°, то в воскресенье станет прохладнее, температура не поднимется выше +25°.
При этом, в субботу ожидается ясная и солнечная погода, в воскресенье появится облачность, ожидаются грозовые дожди, местами сильные.
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