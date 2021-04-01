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Общество     01.04.2021 14:30

Сильные дожди будут идти в Москве сутки начиная с вечера 1 апреля

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Теги:  предупрежднеие  дожди  погода  прогноз погоды 

1 апреля. Mossovetinfo.ru — В течение суток, начиная с вечера четверга, 1 апреля, в Москве ожидаются сильные дожди, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам синоптика, за сутки в столице может выпасть 15-20 миллиметров осадков, что составляет 40% месячной нормы.

Ранее, в конце марта, синоптики прогнозировали, что апрель в Москве будет теплым и сухим, однако предупреждали, что в начале и конце месяца в Москве ожидаются две волны холода.

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Теги: 
предупрежднеие  дожди  погода  прогноз погоды 

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