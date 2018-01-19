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Общество     19.01.2018 13:25

Сильные морозы придут в Москву в середине следующей недели

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Теги:  погода 

19 января. Mossovetinfo.ru - Сильные морозы придут в Москву в середине следующей недели. Об этом сообщает РИА Новости  со ссылкой на главного специалиста московского метеобюро Татьяну Позднякову.

В ночные часы в середине недели столбики термометров опустятся до минус 12-17 градусов. Днем будет минус 10-15 градусов. Это ниже климатической нормы на 2-3 градуса.

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Карта места

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Теги: 
погода 

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