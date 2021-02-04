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Общество     04.02.2021 13:47

Сильный снегопад придет в Москву вечером 4 февраля

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Теги:  погода  прогноз погоды  снегопад 

4 февраля. Mossovetinfo.ru – Сильный снегопад ожидается в Москве во второй половине дня в четверг, 4 февраля и в ночь на пятницу, 5 февраля, сообщает московское управление МЧС.

По прогнозам синоптиков, за время снегопада снежный покров в Москве может вырасти на 2-4 сантиметра, а в юго-западной части столицы - на 6-7 сантиметров. На дорогах образуется гололедица.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС рекомендует водителям значительно снизить скорость движения, избегать резких маневров и перестроений, увеличить дистанцию до впередиидущих транспортных средств, не парковать автомобили под деревьями.

Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от непогоды под деревьями, не оставлять без присмотра детей.

Ранее сообщалось, что в конце текущей недели в Москве ожидается резкое похолодание, температура воздуха в пятницу опустится до 10-15 градусов мороза, а к воскресенью в ночное время температура может опуститься до -25 градусов

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Теги: 
погода  прогноз погоды  снегопад 

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