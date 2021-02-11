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Общество     11.02.2021 18:46

Сильный снегопад в Москве начнется в ночь на 12 февраля

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Теги:  погода  снегопад  метель  предупреждение 

11 февраля. Mossovetinfo.ru – По прогнозам синоптиков, сильный снегопад в Москве начнется в ночь на пятницу, 12 февраля и продлится в течение всего дня, а также в ночь на 13 февраля, сообщается в Telegram-канале московского управления МЧС.

Кроме того, прогнозируется усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в результате чего возникнут метели.

В связи со снегопадом ожидается ухудшение видимости на дорогах, образование снежных заносов, накатов.

Автомобилистам рекомендуется отказаться от поездок на собственном транспорте, а в случае, если это невозможно, значительно снизить скорость, увеличить дистанцию до впередиидущих автомобилей, избегать резких маневров и перестроений, не парковать автомобили под деревьями.

Пешеходам рекомендовано обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не укрываться от непогоды под деревьями, во время движения вдоль проезжей части обозначать себя светоотражающими элементами на одежде, не оставлять детей без присмотра.

Ранее сообщалось, что сильный снегопад продлится в Москве 36 часов. За это время может выпасть до 100% месячной нормы осадков. Высота сугробов вырастет с 37 до 50-60 сантиметров, по пояс взрослому человеку.

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Карта места

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Теги: 
погода  снегопад  метель  предупреждение 

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