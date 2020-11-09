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Общество     09.11.2020 17:01

Сильный ветер и гололедица ожидаются в Москве вечером 9 ноября

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Теги:  МЧС  предупреждение  ветер 

9 ноября. Mossovetinfo.ru – С вечера понедельника, 9 ноября, и до 18:00 вторника, 10 ноября, в Москве ожидается усиление ветра, сообщается в Telegram-канале московского управления МЧС.

По прогнозам синоптиков, в указанный период порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, на дорогах возможна гололедица.

Граждан просят соблюдать осторожность, обходить шаткие и рекламные конструкции, не укрываться от непогоды под деревьями, не оставлять детей без присмотра.

Управляя автомобилем, рекомендуется соблюдать дистанцию и избегать резких маневров, не парковать автомобили под деревьями


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Теги: 
МЧС  предупреждение  ветер 

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