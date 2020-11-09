9 ноября. Mossovetinfo.ru – С вечера понедельника, 9 ноября, и до 18:00 вторника, 10 ноября, в Москве ожидается усиление ветра, сообщается в Telegram-канале московского управления МЧС.



По прогнозам синоптиков, в указанный период порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, на дорогах возможна гололедица.



Граждан просят соблюдать осторожность, обходить шаткие и рекламные конструкции, не укрываться от непогоды под деревьями, не оставлять детей без присмотра.



Управляя автомобилем, рекомендуется соблюдать дистанцию и избегать резких маневров, не парковать автомобили под деревьями