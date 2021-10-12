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Общество     14.10.2021 09:28

Синоптик предупредил о циклоне, который принесет в Москву ливни

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Теги:  погода  прогноз погоды  дожди 

14 октября. Mossovetinfo.ru — Циклон «Балканец» придет в Москву в четверг, 14 октября, и принесет ливневые дожди, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По прогнозам синоптиков, в четверг в Москве может выпасть от 8 до 13 миллиметров осадков или 20% от месячной нормы. Основные осадки, переходящие в ливень, ожидаются во второй половине дня.

На фоне пасмурной погоды и дождей температура воздуха в Москве понизится до +11 градусов. Ожидается, что пасмурная и дождливая погода сохранится в Москве до воскресенья.


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Теги: 
погода  прогноз погоды  дожди 

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