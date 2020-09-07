7 сентября. Mossovetinfo.ru – По прогнозам синоптиков, «бабье лето» в Москве может наступить еще до конца сентября, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.
По словам Цыганкова, предстоящая неделя пройдет под влиянием Арктики, однако после того, как циклон уйдет, синоптики рассчитывают на возвращение тепла и приход «бабьего лета».
Ранее сообщалось, что в течение недели в Москве ожидается пасмурная дождливая погода и похолодание, за неделю может выпасть до половины месячной нормы осадков.
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