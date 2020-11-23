23 ноября. Mossovetinfo.ru – Днем в понедельник, 23 ноября, в Москве возможны ледяные дожди, сообщает центр погоды «Фобос».



По прогнозам синоптиков, снегопад, продолжавшийся в Москве всю ночь, может перейти в ледяной дождь из-за повышения температуры. Во второй половине дня воздух в Москве прогреется до +2 градусов.



Небольшие дожди ожидаются в Москве и во вторник. В среду в Москве немного подморозит, однако уже в четверг в Москву придет очередная волна тепла и при переходе температуры через 0 вновь возможны ледяные дожди.