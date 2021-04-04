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Общество     04.04.2021 13:35

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве во второй половине недели

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Теги:  погода  прогноз погоды 

4 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве в начале недели будет по-весеннему тепло, но в четверг погода ухудшится. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В начале недели днем в столице будет до 12 градусов тепла. Во вторник и среду в городе пройдут небольшие дожди. В четверг погода резко ухудшится: ожидаются сильные дожди, похолодание до трех градусов тепла, мокрый снег. Атмосферное давление опустится до 729 миллиметров ртутного столба.

В пятницу похолодает до нуля градусов, из-за чего на дорогах местами образуется гололедица. По прогнозам синоптиков, непогода отступит

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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