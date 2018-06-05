5 июня. Mossovetinfo.ru – Днем во вторник, 5 июня, в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Максимальная температура воздуха в столице +14…+16°, по области +12…+17°.



Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба.