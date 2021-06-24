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14:16 В России С 1 августа все курорты Краснодарского края закроются для непривитых граждан
16:18 Мнения Эпидемиолог Минздрава рекомендовал вакцинировать детей от COVID-19
14:16 В России С 1 августа все курорты Краснодарского края закроются для непривитых граждан
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