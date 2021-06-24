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Общество     24.06.2021 18:17

Синоптики прогнозируют дожди в Москве в завершение жары

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Теги:  погода  прогноз погоды  дожди 

24 июня. Mossovetinfo.ru - Во вторник, 29 июня в Москве ожидаются дожди, которые принесут ослабление жары, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, во вторник дожди пройдут практически во всех районах города. В результате температура упадет до 22…27°.

Ранее сообщалось, что аномальная жара, установившаяся в Москве, может продлиться до конца июня.

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Теги: 
погода  прогноз погоды  дожди 

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