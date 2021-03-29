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Общество     29.03.2021 09:55

Синоптики прогнозируют «коралловый» апрель в Москве с температурой выше нормы

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Теги:  погода  прогноз погоды  весна 

29 марта. Mossovetinfo.ru — Апрель в Москве будет теплым, температура воздуха будет на 1-2 градуса выше нормы, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«На долгосрочной карте преобладают коралловые цвета, желтые с красноватым оттенком. То есть у нас будет «коралловый» апрель с температурой на 1-2 градуса выше нормы», - рассказал Тишковец.

Ранее сообщалось, что в апреле москвичей ждут две волны холода, однако в целом месяц будет на 2-3 градуса теплее обычного. Кроме того, апрель будет сухим, за месяц выпадет от 30 до 50% месячной нормы осадков.

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Теги: 
погода  прогноз погоды  весна 

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