2 октября. Mossovetinfo.ru - По прогнозам синоптиков, первый снег в Москве выпадет в конце октября, сообщает портал «Метеоновости».
При этом, второй осенний месяц ожидается теплым. Первые дни месяца продлили бабье лето, ожидается, что в первую декаду месяца температура воздуха в Москве будет на 5-6 градусов выше нормы, а в целом месяц окажется теплее обычного на 1-2 градуса.
Отмечается, что за последние годы октябрь в Москве заметно «потеплел». За последние 20 лет наблюдений отмечено 3 случая, когда в октябре наступил преждевременный холод, зато целых 9 раз месяц оказывался теплее нормы. Рекордно теплым октябрь оказался в 2008 году, когда при норме в +5,1 градуса, средняя температура в Москве достигла +9 градусов.
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