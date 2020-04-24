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Общество
25.04.2020, 17:05
Синоптики прогнозируют потепление в Москве к началу мая
25 апреля. Mossovetinfo.ru – По прогнозам Гидрометцентра на следующей неделе в Москве ожидается потепление, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. ...
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Общество
24.04.2020, 21:29
За сутки в Москве умер 41 человек с коронавирусом
24 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки умер 41 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом сообщает оперативный штаб. Среди умерших - пациенты от 34 до 92 лет. Всег...
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Общество
24.04.2020, 16:43
Мишустин занял второе место после Путина в рейтинге доверия населения - опрос
24 апреля. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин занял второе место в рейтинге доверия населения после президента страны Владимира Путина, следует из данных опроса Всероссийского...