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Общество     25.04.2020 17:05

Синоптики прогнозируют потепление в Москве к началу мая

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Теги:  погода  Гидрометцентр  прогноз погоды  потепление 

25 апреля. Mossovetinfo.ru – По прогнозам Гидрометцентра на следующей неделе в Москве ожидается потепление, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Начиная со вторника ночные температуры будут положительными, а в дневное время температура будет подниматься до 12-13 градусов. При этом Вильфанд отметил, что такие температуры ниже нормы на 1-2 градуса.

По предварительным прогнозам, полноценное майское тепло придет в Москву в первой декаде месяца.


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Карта места

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Теги: 
погода  Гидрометцентр  прогноз погоды  потепление 

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