25 апреля. Mossovetinfo.ru – По прогнозам Гидрометцентра на следующей неделе в Москве ожидается потепление, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.



Начиная со вторника ночные температуры будут положительными, а в дневное время температура будет подниматься до 12-13 градусов. При этом Вильфанд отметил, что такие температуры ниже нормы на 1-2 градуса.



По предварительным прогнозам, полноценное майское тепло придет в Москву в первой декаде месяца.