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Общество     06.10.2019 15:39

Синоптики прогнозируют потепление в Москве во второй половине недели

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Теги:  погода  прогноз погоды 

6 октября. Mossovetinfo.ru – Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

В понедельник максимальная дневнач температура прогнозируются в диапазоне от 2 до 5 градусов, во вторник - 5-6 градусов, а в среду - 6-8. В четверг температура будет около 10 градусов тепла, в пятницу днем ожидается до 14 градусов.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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