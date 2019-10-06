6 октября. Mossovetinfo.ru – Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.



В понедельник максимальная дневнач температура прогнозируются в диапазоне от 2 до 5 градусов, во вторник - 5-6 градусов, а в среду - 6-8. В четверг температура будет около 10 градусов тепла, в пятницу днем ожидается до 14 градусов.