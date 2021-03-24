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Общество     24.03.2021 14:18

Синоптики прогнозируют приход метеорологической весны в Москву 25 марта

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Теги:  погода  прогноз погоды  потепление  весна 

24 марта. Mossovetinfo.ru — В четверг, 25 марта в Москву придет метеорологическая весна, сообщает «Российская газета» со ссылкой на главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяну Миронову.

По прогнозам синоптиков, азорский антициклон, приходящий в Москву, принесет с собой резкое повышение температуры. Уже в четверг столбики термометров вырастут до +6..+8 градусов, а к выходным - до +10 градусов.

Даже несмотря на то, что по ночам температура может опускаться до небольших минусовых значений, среднесуточная температура будет плюсовой, а значит можно говорить о приходе в Москву метеорологической весны.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что настоящая весенняя погода с температурой воздуха в 15-18 градусов тепла придет в Москву не раньше середины апреля.

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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды  потепление  весна 

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