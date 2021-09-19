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Общество     19.09.2021 16:47

Синоптики прогнозируют сильнейший за 73 года ливень в Москве 20 сентября

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Теги:  погода  прогноз погоды  дожди 

18 сентября. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 20 сентября, в Москве может выпасть до 30% месячной нормы осадков, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По прогнозам синоптиков, за сутки в Москве может выпасть до 21 миллиметра осадков. В последний раз подобный дождь наблюдался в Москве в 1948 году. После этого дважды - в 1952 и 1959 годах - в Москве за сутки выпадало 13 миллиметров осадков.

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Теги: 
погода  прогноз погоды  дожди 

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