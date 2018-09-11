11 сентября. Mossovetinfo.ru – Пасмурная теплая погода ожидается в Москве во вторник 11 марта, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня небо будет затянуто облаками, возможны небольшие дожди. Температура воздуха днем составит в Москве +20…+22°, по области +18…+23°. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.