10 июня. Mossovetinfo.ru – В течение лета москвичей ожидает погода в пределах климатической нормы, сообщает портал «Москва 24» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.



«Июль, август по долгосрочным прогнозам тревог не вызывают: достаточно хороший, позитивный прогноз, без явных экстремальных параметров по холоду или по осадкам», - заявил Тишковец.



По прогнозам синоптиков, в целом летняя погода будет соответствовать климатической норме, в течение всего лета в дневное время температура будет подниматься до +20.. +25 градусов, ночью ожидается +10.. +15.



При этом, по словам синоптика, во второй половине лета в Москве возможны кратковременные температурные ямы, однако, более точно о них можно будет говорить в краткосрочных прогнозах.



Тишковец также сообщил, что ожидающееся в конце недели похолодание в Москве будет кратковременным.