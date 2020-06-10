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Общество     10.06.2020 13:47

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей до конца лета

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Теги:  погода  прогноз погоды 

10 июня. Mossovetinfo.ru – В течение лета москвичей ожидает погода в пределах климатической нормы, сообщает портал «Москва 24» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«Июль, август по долгосрочным прогнозам тревог не вызывают: достаточно хороший, позитивный прогноз, без явных экстремальных параметров по холоду или по осадкам», - заявил Тишковец.

По прогнозам синоптиков, в целом летняя погода будет соответствовать климатической норме, в течение всего лета в дневное время температура будет подниматься до +20.. +25 градусов, ночью ожидается +10.. +15.

При этом, по словам синоптика, во второй половине лета в Москве возможны кратковременные температурные ямы, однако, более точно о них можно будет говорить в краткосрочных прогнозах.

Тишковец также сообщил, что ожидающееся в конце недели похолодание в Москве будет кратковременным.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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