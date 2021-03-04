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Общество     04.03.2021 16:18

Синоптики рассказали, когда в Москве сойдёт снег

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Теги:  погода  прогноз погоды  снег  Гидрометцентр 

4 марта. Mossovetinfo.ru – Снег в Москве сойдет в первой декаде апреля, а в лесах Подмосоквья он сохранится еще дольше, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам Вильфанда, прошедшей зимой снега выпало больше, чем обычно, поэтому процесс таяния снега будет долгим. Даже сильное потепление не приведет к быстрому таянию снега.

Научный руководитель Гидрометцентра также напомнил, что снег в Москве прошедшей зимой выпадал в разных погодных условиях, поэтому имеет различные характеристики.

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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды  снег  Гидрометцентр 

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