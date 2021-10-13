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Общество     14.10.2021 13:56

Синоптики рассказали, когда в Москве выпадет первый снег

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Теги:  погода  прогноз погоды  снег 

14 октября. Mossovetinfo.ru — Первый снег выпадет в Москве 19 октября, однако устойчивый снежный покров еще не сформируется, сообщают РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам Тишковца, первый снег будет символическим и скоротечным, скорее всего это будут «белые мухи», которые растают еще в воздухе.

При этом, по мнению синоптиков, в ночь на 20 октября в Москве ожидаются устойчивые заморозки, в связи с чем на дорогах может образоваться гололедица.

Ранее Тишковец предупредил, что 14 октября циклон принесет в Москву ливневые дожди.


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Теги: 
погода  прогноз погоды  снег 

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