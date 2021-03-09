 
Актуальные темы: коронавирус
Общество     09.03.2021 09:10

Синоптики рассказали, когда в Москву придет потепление

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  прогноз погоды  Гидрометцентр 

9 марта. Mossovetinfo.ru – Потепление придет в Москву в конце текущей недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам Вильфанда, предстоящая неделя будет отмечена резким перепадом погоды. В первой половине недели ожидаются аномальные морозы на фоне ясной погоды, в ночь на четверг температура может опуститься до -28 градусов.

Однако, уже в пятницу температура воздуха начнет резко расти, за два дня она вырастет на 15-20 градусов. Уже днем в субботу ожидается около ноля, а к воскресенью температура достигнет положительных значений. При этом, небо затянет облаками, ожидаются дожди.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  прогноз погоды  Гидрометцентр 

Возврат к списку

Лента новостей

10:15 В России Генпрокуратура назвала регионы, лидирующие по уровню коррупции

10:01 В мире Создатели вакцины «Спутник V» потребовали извинений от регулятора ЕС

09:52 Общество Беспрецедентные сносы в Немецкой слободе - расследование «Архнадзора»

09:44 Другое Певица Manizha представит Россию на Евровидении-2021

09:10 Общество Синоптики рассказали, когда в Москву придет потепление

Актуальные материалы

12:17 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Марьина Роща планируется открыть в 2022 году

22:38 Город (Москва и область) Тарифы на парковку повысят на некоторых улицах в центре Москвы

15:44 Город (Москва и область) Собянин отменил домашний режим для москвичей старше 65 лет

14:17 Город (Москва и область) График движения общественного транспорта изменится в Подмосковье с 6 по 8 марта

21:04 Город (Москва и область) Ограничения на заполняемость театров в Подмосковье снимут до конца недели

11:14 Город (Москва и область) Началась вакцинация добровольцев исследования вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru