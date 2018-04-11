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Общество     11.04.2018 08:12

Синоптики рассказали о погоде в Москве 11 апреля

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Теги:  погода 

11 апреля. Mossovetinfo.ru - До 9 градусов тепла и без осадков ожидается в Москве в среду, 12 апреля. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Максимальная температура воздуха в столице +7…+9°, по области +5…+10°.

Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба.

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Карта места

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Теги: 
погода 

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