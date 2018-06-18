18 июня. Mossovetinfo.ru – Днем в понедельник, 18 июня, в Москве и Подмосковье будет небольшая облачность, без осадков. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Максимальная температура воздуха в столице +26…+28°, по области +25…+30°. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.