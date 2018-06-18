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Общество     18.06.2018 08:00

Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 июня

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Теги:  погода 

18 июня. Mossovetinfo.ru – Днем в понедельник, 18 июня, в Москве и Подмосковье будет небольшая облачность, без осадков. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Максимальная температура воздуха в столице +26…+28°, по области +25…+30°. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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