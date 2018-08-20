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Общество     20.08.2018 08:12

Синоптики рассказали о погоде в Москве 20 августа

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Теги:  погода 

20 августа. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 20 августа, в Москве ожидается теплая погода, сообщает Центр погоды «Фобос».

В течение дня ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит в Москве +24…+26°, по области +22…+27°. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.


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Теги: 
погода 

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