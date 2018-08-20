20 августа. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 20 августа, в Москве ожидается теплая погода, сообщает Центр погоды «Фобос».
В течение дня ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит в Москве +24…+26°, по области +22…+27°. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.
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