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Общество     22.08.2018 08:13

Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 августа

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Теги:  погода 

22 августа. Mossovetinfo.ru – Ясная и прохладная погода ожидается в Москве в среду 22 августа, сообщает центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, в течение дня в Москве ожидается преимущественно ясная погода без осадок. Температура воздуха снизится и составит днем в Москве +18…+20°, по области +16…+21°. Среда станет самым холодным днем на текущей неделе. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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