22 августа. Mossovetinfo.ru – Ясная и прохладная погода ожидается в Москве в среду 22 августа, сообщает центр погоды «Фобос».



По прогнозам синоптиков, в течение дня в Москве ожидается преимущественно ясная погода без осадок. Температура воздуха снизится и составит днем в Москве +18…+20°, по области +16…+21°. Среда станет самым холодным днем на текущей неделе. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.