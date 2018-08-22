22 августа. Mossovetinfo.ru – Ясная и прохладная погода ожидается в Москве в среду 22 августа, сообщает центр погоды «Фобос».
По прогнозам синоптиков, в течение дня в Москве ожидается преимущественно ясная погода без осадок. Температура воздуха снизится и составит днем в Москве +18…+20°, по области +16…+21°. Среда станет самым холодным днем на текущей неделе. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.
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