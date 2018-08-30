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Общество     30.08.2018 08:16

Синоптики рассказали о погоде в Москве 30 августа

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Теги:  погода 

30 августа. Mossovetinfo.ru – В четверг, 30 августа, в Москве сохранится жаркая погода, во второй половине дня ожидаются кратковременные ливневые дожди и грозы, сообщает центр погоды «Фобос».

Температура воздуха в Москве составит +25…+27°, по области +22…+27°. Это выше климатической нормы. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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