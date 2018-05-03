Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 мвя

3 мая. Mossovetinfo.ru - Днем в четверг, 3 мая, в Москве и Подмосковье будет переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Максимальная температура воздуха в столице +22…+24°, по области +20…+25°.



Атмосферное давление будет слабо расти и составит 752 миллиметра ртутного столба.