27 декабря. Mossovetinfo.ru – Первые три дня 2021 года в Москве будет около нуля, ожидаются осадки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.



С 4 января в столице похолодает – днем ожидается до минус шести градусов, ночью -минус 5-10 градусов.