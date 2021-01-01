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Общество
02.01.2021, 13:42
Умер актер Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия»
2 января. Mossovetinfo.ru – Народный артист России Владимир Коренев скончался на 81-м году жизни из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вдову актера. Коренев больше всего известе...
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Общество
01.01.2021, 20:56
Гололедица в Москве сохранится и 2 января
1 января. Mossovetinfo.ru - Гололедица в Москве сохранится и 2 января, - сообщает ГУ МЧС России по Москве со ссылкой на прогноз Росгидромета. "По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 21:00 часа 1 ...
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Общество
01.01.2021, 13:28
Синоптики рассказали о погоде в Москве в первые дни Нового года
1 января. Mossovetinfo.ru – Температура воздуха в первые дни Нового года меняться не будет. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». В первые 3-4 дня января по ночам будет 0…-2°, днем до 0…+2°. Уже...