24 декабря. Mossovetinfo.ru – До минус трех градусов тепла и без существенных осадков ожидается в Москве в новогоднюю ночь. Об этом сообщает портал «Метеовести».



«Ветер слабый, переменный – благоприятный для запуска салюта, немного подморозит: до 0…-3°, что на 7-9° теплее положенного по климату», - говорится в сообщении.



На дорогах образуется слабая гололедица. Снежный покров ожидается незначительным, и вряд ли превысит 2-3 сантиметров. Таким же спокойным будет и первый январский день.