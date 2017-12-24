24 декабря. Mossovetinfo.ru – До минус трех градусов тепла и без существенных осадков ожидается в Москве в новогоднюю ночь. Об этом сообщает портал «Метеовести».
«Ветер слабый, переменный – благоприятный для запуска салюта, немного подморозит: до 0…-3°, что на 7-9° теплее положенного по климату», - говорится в сообщении.
На дорогах образуется слабая гололедица. Снежный покров ожидается незначительным, и вряд ли превысит 2-3 сантиметров. Таким же спокойным будет и первый январский день.
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