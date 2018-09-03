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Общество     03.09.2018 08:13

Синоптики рассказали в погоде в Москве 3 сентября

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Теги:  погода 

3 сентября. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 3 сентября в Москве ожидается комфортная теплая погода и небольшие дожди, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня в Москве будет облачно с прояснениями. Температура воздуха в Москве составит +22…+24°, по области +20…+25°. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.


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Теги: 
погода 

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