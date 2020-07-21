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Общество     21.07.2020 16:25

СК объединил дела о торговле детьми суррогатных матерей в Москве и Подмосковье

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Теги:  СК РФ  дети  врачи 

21 июля. Mossovetinfo.ru – Следственный комитет России объединил уголовные дела о торговле детьми от суррогатных матерей в Москве и Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемых Игоря Трунова.

По словам Трунова, в этих делах фигурируют одни и те же врачи, поэтому принято решение объединить эти дела в одно производство.

В конце июня в квартире в Москве были обнаружены пять младенцев в возрасте от 6 дней до 6 месяцев. Также были обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве. По версии следствия, дети были выношены суррогатными матерями для граждан Китая. Было возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми».

Ранее уголовное дело по статьям «Торговля людьми» и «Причинение смерти по неосторожности» было возбуждено по факту обнаружения тела младенца в поселке ВНИИССОК.

В результате расследования на прошлой неделе были арестованы семь человек: врачи-акушеры, гинекологи, урологи, а также переводчик и генеральный директор центра по суррогатному материнству. Еще один фигурант отправлен под домашний арест. Главный фигурант дела находится в Праге, он был объявлен в федеральный розыск. При этом, он выразил готовность приехать в Россию после возобновления международного авиасообщения.


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Теги: 
СК РФ  дети  врачи 

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