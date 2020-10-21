21 октября. Mossovetinfo.ru – Протоирей Дмитрий Смирнов скончался в Москве, об этом сообщил пресс-секретарь синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.



Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей Федора Лукьянова, причиной смерти Смирнова стала давно выявленная хроническая болезнь. Заболевание коронавирусом, которое Смирнов перенес в мае, не имеет отношения к смерти протоирея.



Смирнов служил священником в Москве, с 2003 по 2013 годы возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. С 2013 по 2020 год был председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.



В августе 2020 года Смирнов из-за болезни был освобожден от должности. В сентябре его госпитализировали из-за обострения.