20 июля. Mossovetinfo.ru – Народный художник России, создатель образа талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в Москве - медвежонка Миши, Виктор Чижиков скончался на 85-м году жизни, сообщает «Итерфакс» со ссылкой на издательство «АСТ Дети».
Чижиков – один из самых известных отечественных детских художников. Иллюстрацией детской книги он занимался с конца 1950-х годов. Также Чижиков работал художником-иллюстратором в журналах «Крокодил», «Веселые картинки», «Мурзилка», «Вокруг света». Работал в «Вечерней Москве», «Пионерской правде», «Юном натуралисте», «Молодой гвардии», «Пионере», «Огоньке» и в других изданиях.
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