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Общество     27.01.2018 23:25

Снегопад в Москве продлится несколько дней

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Теги:  снегопад  погода 

27 января. Mossovetinfo.ru – Снегопад в Москве, который прогнозировали синоптики, продлится несколько дней. Об этом сообщает портал «Метеовести».

С вечера субботы до среды включительно в Москве может выпасть до 25 миллиметров осадков, что составляет 60% месячной нормы.

Сугробы вырастут с 18 до 25 сантиметров, что близко к норме середины зимы.


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Карта места

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Теги: 
снегопад  погода 

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