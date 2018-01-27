27 января. Mossovetinfo.ru – Снегопад в Москве, который прогнозировали синоптики, продлится несколько дней. Об этом сообщает портал «Метеовести».



С вечера субботы до среды включительно в Москве может выпасть до 25 миллиметров осадков, что составляет 60% месячной нормы.



Сугробы вырастут с 18 до 25 сантиметров, что близко к норме середины зимы.