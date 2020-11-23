Снегопады и около нуля: прогноз погоды в Москве на неделю

23 ноября. Mossovetinfo.ru — Снегопады и дожди ожидаются в Москве на неделе с 23 по 29 ноября. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Синоптики отмечают, что также возможен небольшой гололед. Днем в Москве будет от нуля до трёх градусов тепла, что немного теплее климатической нормы.