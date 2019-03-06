6 марта, Mossovetinfo.ru - - Второй созыв Общественной палаты Москвы заложил новые традиции развития гражданского общества в Москве и помог конструктивно решить многие вопросы, волнующие горожан.. Об этом Мэр Москвы Сергей Собянин заявил на итоговой панельной дискуссии IX Московского гражданского форума «Мой город - мой район. Перспективы развития».Собянин подчеркнул, что Общественная палата работала «на острие волнующих горожан тем», создав «площадку для дискуссии по самым злободневным вопросам». «Благодаря ее работе многие вопросы были решены конструктивно», подчеркнул Собянин.Также Собянин подчеркнул, что в ближайшее годы в Москве будут реализовываться новые необходимые, но конфликтные программы. «На ближайшие годы у нас более амбициозные планы», - отметил Собянин. Мэр отметил, что нарастает конфликтность при реализации транспортной программы Москвы – строительстве метро, хорд.«Общественная палата, это сгусток интересов, который помогает развивать наш город», - сказал Собянин.Второй созыв общественной палаты отработал три года и 5-6 марта проводит свой последний форум.Как ранее сообщало, в январе началась процедуры формирования Общественной палаты города Москвы. В новой составе Общественной палаты будет 45 членов.