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Общество
22.10.2018, 15:11
Собянин: каждый район Москвы должен получить собственное, неповторимое лицо
22 октября. Mossovetinfo.ru – Каждый район Москвы должен получить «собственное, неповторимое лицо» в результате реализации программы «Мой район». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время...
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Общество
22.10.2018, 12:02
Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве
22 октября. Mossovetinfo.ru – Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве со вторника, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. По слова...
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Общество
22.10.2018, 08:31
Какая погода будет в Москве 22 октября
22 октября. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 22 октября в Москве ожидается пасмурная пого, сообщает центр погоды «Фобос» В течение дня температура воздуха в Москве составит +9…+11°, по области +7…...