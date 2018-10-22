Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Общество     22.10.2018 15:11

Собянин: каждый район Москвы должен получить собственное, неповторимое лицо

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Сергей Собянин  Мосгордума  Мой район 

22 октября. Mossovetinfo.ru – Каждый район Москвы должен получить «собственное, неповторимое лицо» в результате реализации программы «Мой район». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления с ежегодным отчетом в Московской городской Думе.

«Ухоженный, комфортный город, где каждый район имеет свое собственное неповторимое лицо - такой должна стать Москва», - сказал Собянин.

Мэр столицы напомнил, что в последние годы была проведена большая работа по благоустройству центра столицы, но отметил, что даже в центре еще есть «переулки с разбитыми тротуарами, гроздьями проводов и прочими недостатками».

Ситуацию в жилых районах Собянин назвал разной, вспомнив как «прекрасные парки», так и «места, на которые без слез не взглянешь». «Именно различия в качестве городской среды сильнее всего задевают москвичей», - подчеркнул мэр столицы.

Собянин пояснил, что с одной стороны программа «Мой район» станет «сводом общегородских мероприятий, важных для жителей конкретного района». Это строительство метро, ремонт поликлиник, программа реновации.

«С другой стороны, в программу «Мой район» будут включены местные проекты создания качественной городской среды - благоустройство площадей, улиц, набережных, а также мест, где проходят ярмарки и праздники», - добавил мэр Москвы.

1 августа Собянин объявил о создании комплексной программы развития и благоустройства каждого из районов. Он отметил, что после встреч с жителями принято решение создать программу «Мой район», чтобы у каждого района «была комплексная программа развития». Собянин подчеркнул, что программа не должна стать формальностью и не должна быть временной, а обновлять ее нужно в «годовом цикле».

Всего было собрано около 70 тысяч наказов москвичей, которые легли в основу программы «Мой район». Позже Собянин призвал депутатов Мосгордумы принять активное участие в развитии программы «Мой район».


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Сергей Собянин  Мосгордума  Мой район 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

15:44 Власть Путин поручил правительству разработать ответные меры на антироссийские санкции Украины

15:30 Происшествия Сбой произошел днем 22 октября на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД из-за вандалов

15:16 Город (Москва и область) Собянин объявил о создании Московского стандарта благополучия пенсионеров

15:11 Общество Собянин: каждый район Москвы должен получить собственное, неповторимое лицо

14:39 Город (Москва и область) До конца года в Москве отремонтируют 145 уличных часов

Актуальные материалы

15:16 Город (Москва и область) Собянин объявил о создании Московского стандарта благополучия пенсионеров

09:02 Город (Москва и область) Названы самые популярные транспортные приложения Москвы

08:31 Город (Москва и область) В Москве названы самые популярные электронные услуги

08:17 Город (Москва и область) Бесплатные кинопоказы авторских мультфильмов пройдут в Москве

12:25 Город (Москва и область) Железнодорожную станцию Ховрино построят в течение трех лет

12:09 Город (Москва и область) Станцию метро «Беломорская» планируется открыть до конца года - Хуснуллин

09:14 Город (Москва и область) Какие автобусные маршруты появятся в ТиНАО до конца ноября

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru