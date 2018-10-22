22 октября. Mossovetinfo.ru – Каждый район Москвы должен получить «собственное, неповторимое лицо» в результате реализации программы «Мой район». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления с ежегодным отчетом в Московской городской Думе.



«Ухоженный, комфортный город, где каждый район имеет свое собственное неповторимое лицо - такой должна стать Москва», - сказал Собянин.



Мэр столицы напомнил, что в последние годы была проведена большая работа по благоустройству центра столицы, но отметил, что даже в центре еще есть «переулки с разбитыми тротуарами, гроздьями проводов и прочими недостатками».



Ситуацию в жилых районах Собянин назвал разной, вспомнив как «прекрасные парки», так и «места, на которые без слез не взглянешь». «Именно различия в качестве городской среды сильнее всего задевают москвичей», - подчеркнул мэр столицы.



Собянин пояснил, что с одной стороны программа «Мой район» станет «сводом общегородских мероприятий, важных для жителей конкретного района». Это строительство метро, ремонт поликлиник, программа реновации.



«С другой стороны, в программу «Мой район» будут включены местные проекты создания качественной городской среды - благоустройство площадей, улиц, набережных, а также мест, где проходят ярмарки и праздники», - добавил мэр Москвы.



1 августа Собянин объявил о создании комплексной программы развития и благоустройства каждого из районов. Он отметил, что после встреч с жителями принято решение создать программу «Мой район», чтобы у каждого района «была комплексная программа развития». Собянин подчеркнул, что программа не должна стать формальностью и не должна быть временной, а обновлять ее нужно в «годовом цикле».



Всего было собрано около 70 тысяч наказов москвичей, которые легли в основу программы «Мой район». Позже Собянин призвал депутатов Мосгордумы принять активное участие в развитии программы «Мой район».