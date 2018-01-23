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Общество
24.01.2018, 20:46
Собянин: московское образование - одно из лучших в мире
24 января. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин назвал столичное образование одним из лучших в мире. «Московское образование - одно из лучших в мире. В этом нет никаких сомнений. Это показ...
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Общество
24.01.2018, 15:41
Референдум об объединении районов Марьино и Люблино отменен
24 января. Mossovetinfo.ru - Референдум по объединению московских районов Марьино и Люблино отменен. Об этом сообщил председатель председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. «Инициативная гру...
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Общество
23.01.2018, 22:48
МЧС: в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 метров
23 января. Mossovetinfo.ru ¬– МЧС выпустило предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях в Москве а ночь на 24 января и в первой половине дня 24 января. Как сообщается на сайте...