Собянин: московское образование - одно из лучших в мире

24 января. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин назвал столичное образование одним из лучших в мире.



«Московское образование - одно из лучших в мире. В этом нет никаких сомнений. Это показывают и международные рейтинги, и результаты олимпиад», - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.



Мэр Москвы отметил, что это не значит, что все идеально, но нужно отдать должное учителям, которые делают очень большую работу.