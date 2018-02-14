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Общество     14.02.2018 17:43

Собянин ответил Венедиктову «О школьных референдумах 18 марта»

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Теги:  Собянин  Венедиктов  выборы  школьные референдумы  мнение 

14 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте ответил на письмо Венедиктова «О школьных референдумах 18 марта». Главный редактор «Эхо Москвы», председатель комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Москвы, Алексей Венедиктов накануне попросил мэра Москвы Сергея Собянина «публично занять позицию» по теме так называемых «школьных референдумов» 18 марта в день президентских выборов.

По мнению Собянина, «никаких административных команд по поводу массовых референдумов быть не должно», но управляющих советов школ есть право назначать школьные референдумы.

«Я на заседании Общественной палаты уже говорил, что школьные референдумы вряд ли могут повлиять на явку. Скорее, наоборот, явка на выборы позволит более активно провести референдумы. Если кто-то из управляющих советов школ и принял такое решение, в конце концов, это их право», - ответил Собянин

«Но при этом, во-первых, это никоим образом не должно мешать работе избирательных участков. Во-вторых, никаких административных команд по поводу массовых референдумов быть не должно», - подчеркнул мэр Москвы, отвечая на открытое письмо А.Венедиктова.



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Теги: 
Собянин  Венедиктов  выборы  школьные референдумы  мнение 

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