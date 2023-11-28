Собянин получил премию «Юрист года» в номинации «За защиту социальных и трудовых прав граждан»

3 декабря — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин накануне получил премию «Юрист года» в номинации «За защиту социальных и трудовых прав граждан». Торжественная церемония награждения высшей юридической премией «Юрист года» в Колонном зале Дома Союзов.



Награду Собянин получил из рук заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, сообщает портал Мэра и Правительства Москвы.



«Для меня огромная честь получить такую награду сегодня в этом зале, где собрались люди, которые посвятили всю свою жизнь юридической стезе на благо страны, на благо народа. Вы делаете это с огромным профессиональным успехом, с душой. Сегодня, работая главой города, казалось бы, хозяйственная работа, но с учетом достаточно сложной правовой коллизии, которая у нас в государстве, огромное количество нормативных актов, любое твое движение, любое твое решение должно соответствовать нормам права. И, конечно, здесь юридическая специальность тоже не лишняя»,— подчеркнул Мэр Москвы.



«Представители нашей с вами профессии всегда и во всем руководствуются собственным чувством закона, справедливости, занимаясь своей профессией и в политике, и в бизнесе, в правоохранительных органах, в социальной сфере — практически во всех отраслях и сферах жизни нашей огромной страны», — сказал Медведев. Также он добавил, что юристы разрешают спорные ситуации, защищают интересы людей, помогают укреплять правовые основы государства.



В России 3 декабря отмечают День юриста. Премию «Юрист года» получают высококвалифицированные специалисты за заслуги перед обществом и государством. Церемония награждения — всегда значимое событие для юридического комьюнити.



Фото, АГН «Москва», фотограф: Авилов Александр, дата съемки: 02.12.2023